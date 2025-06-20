Силы ПВО уничтожили за ночь 61 беспилотник над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего воздушных целей удалось сбить в Орловской и Курской областях – 22 и 14 БПЛА соответственно. Кроме того, 7 дронов ликвидировали в Белгородской области, 5 – в Воронежской, по 3 беспилотника – в Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областях, а также еще 1 – в Московском регионе.

В свою очередь, Сергей Собянин сообщал, что силам ПВО удалось отразить атаку вражеского беспилотника, уничтожив его на подлете к столице. В данный момент на месте падения обломков уже работают сотрудники спецслужб.

Ранее сообщалось, что глава Гончаровского сельского поселения Курской области Александр Гаркавенко погиб при атаке дрона. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали машину чиновника в районе села Борисполье в Белгородской области.