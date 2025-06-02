Новости мира: несколько поселков в китайской провинции Юньнань оказались подтоплены

Несколько поселков, а также туристические зоны в китайской провинции Юньнань оказались в зоне подтопления. Уровень воды в реках поднялся после сильных дождей. В регионе прерваны электроснабжение, нет связи, размыты многие дорог, разрушены мосты, повреждение получили десятки домов. По-прежнему остается угроза оползней и обвалов. Власти проводят эвакуацию жителей и туристов. Из опасной зоны вывезли около 1,5 тысячи человек, в том числе 500 иностранных граждан.

Жители Токио стоят в многочасовых очередях, чтобы купить рис. Дело в том, что цены на эту крупу в Японии выросли почти в 2 раза. Рост стал рекордным за все время с 1971 года. Основной причиной эксперты называют плохой урожай в 2024 году, череду стихийных бедствий и аномальную жару. В начале мая цена на рис начала снижаться впервые за 4,5 месяца, однако пока его стоимость по-прежнему почти на 100% выше, чем год назад.

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