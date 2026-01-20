Форма поиска по сайту

20 января, 20:12

Происшествия

Водолазы обнаружили на озере под Самарой тела пары, утонувшей в прошлом году

Фото: пресс-служба ГКУ "Поисково-спасательная служба Самарской области"

На озере Городковском в Самарской области водолазы обнаружили тела мужчины и женщины, которые утонули в декабре прошлого года на лодке. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательной службы региона.

Ранее в местных телеграм-каналах было опубликовано обращение женщины, которая в декабре сообщила о пропаже своей сестры и ее мужа, отправившихся на озеро на лодке. Она обратилась в полицию и указала возможное место происшествия, однако при выезде на это место оказалось, что водоем покрылся льдом и добраться до предполагаемой точки на лодке было невозможно. Позже, когда спасатели смогли добраться до места ЧП и зафиксировали его, тела в течение нескольких дней не удавалось поднять, рассказала сестра погибшей.

По информации поисково-спасательной службы, 27 декабря в ходе поисковых работ на озере был найден вмерзший в лед топливный бак от лодки. Предположительно, судно перевернулось с двумя людьми на борту. Глубина в районе поиска составляла 2,5 метра.

Специалисты обследовали дно акватории площадью 5 тысяч квадратных метров, однако поиски были приостановлены из-за отсутствия точных данных о месте крушения. Новая информация о локации происшествия поступила 17 января.

"Водолазы продолжили поиски и нашли тела погибших на глубине 2,5 метра. Их подняли на поверхность, доставили к берегу и передали сотрудникам полиции", – уточнили в службе.

Ранее сообщалось, что на водном объекте в Подмосковье погиб один человек. Водолазы группы "Добротворец" извлекли тело мужчины 1992 года рождения из пожарного пруда в садовом некоммерческом товариществе "Русь" в муниципальном округе Раменский.

происшествия

