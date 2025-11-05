В Турции возбуждено уголовное дело после гибели парапланериста Грибанова

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/gribanoffff

Уголовное дело возбуждено в Турции после гибели российского парапланериста Вячеслава Грибанова. Об этом РИА Новости рассказали в генконсульстве РФ в Анталье.

В настоящее время турецкие полицейские проводят расследование. Дипломаты добавили, что окажут необходимое содействие, в том числе при оформлении документов, которые нужны для отправки тела погибшего в Россию.

Генконсульство РФ продолжает держать на контроле данную ситуацию и находится на связи с родными россиянина.

Грибанов погиб на юго-западе Турции 3 ноября. По данным СМИ, спортсмен выполнял полет с 1 700-метровой взлетной полосы на горе Бабадага в районе Олюдениз. Однако по неустановленной причине россиянин упал на скалистую местность в районе Фетхие, провинции Мугла.

Прибывшие на место специалисты констатировали смерть Грибанова. Тело мужчины было направлено в морг в Фетхие.

