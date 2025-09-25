Форма поиска по сайту

25 сентября, 10:36

Происшествия

Монах из России погиб при аварии на канатной дороге на Шри-Ланке

Фото: depositphotos/surangastock

Российское посольство в Коломбо подтвердило гибель буддийского монаха из РФ в результате инцидента на канатной дороге на Шри-Ланке, заявили ТАСС в диппредставительстве.

"Да, среди погибших есть монах из России", – сказали в посольстве.

О падении вагона канатной дороги на Шри-Ланке стало известно 25 сентября. По данным журналистов, погибли 7 монахов, среди которых также были граждане Румынии и Индии.

Кроме того, пострадали еще 6 человек – 2 монаха получили легкие травмы, еще 4 – серьезные ранения. По версии местных властей, ЧП случилось из-за обрыва троса, поддерживающего вагон, который перевозил людей на вершину горы.

Новости мира: пятерых человек арестовали после аварии на канатной дороге в Анталье

