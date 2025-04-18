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18 апреля, 07:45

Происшествия

Четыре человека погибли в Италии при аварии на канатной дороге

Четыре человека погибли в Италии при аварии на канатной дороге

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На юге Италии, в районе гор неподалеку от Неаполя, произошла авария на канатной дороге. Оборвался один из тросов – кабина с людьми рухнула в пропасть. В результате погибли четыре туриста из Великобритании и Израиля. Выжить удалось одной пассажирке – ее доставили в больницу.

Еще одна кабина с девятью людьми застряла над пропастью, всех эвакуировали с помощью веревок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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