Четыре человека погибли в Италии при аварии на канатной дороге

На юге Италии, в районе гор неподалеку от Неаполя, произошла авария на канатной дороге. Оборвался один из тросов – кабина с людьми рухнула в пропасть. В результате погибли четыре туриста из Великобритании и Израиля. Выжить удалось одной пассажирке – ее доставили в больницу.

Еще одна кабина с девятью людьми застряла над пропастью, всех эвакуировали с помощью веревок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.