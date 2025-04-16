Новости мира: подросток устроил стрельбу и ранил троих школьников в США

В средней школе Далласа в США произошла стрельба. По данным местных СМИ, трое подростков ранены, еще один получил ожоги. Подозреваемый – ученик этого же заведения. Его разыскивает полиция. Все занятия отменили до конца недели, а территорию учебного заведения оцепили. Подобное происшествие в этом городе уже случалось год назад. Тогда подросток пронес в школу пистолет, минуя металлоискатели, и ранил одного ученика.

Несколько человек задержали возле здания штаб-квартиры BBC в Лондоне. Там начались столкновения пропалестинских активистов с полицией. Демонстранты недовольны тем, как крупнейшая телерадиокомпания Британии освещает конфликт в секторе Газа. Участники акции подняли плакаты с надписями "BBC, вы – соучастники" и "Кровавая BBC".

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