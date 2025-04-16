Жителей столичного региона призвали не поджигать сухую траву

Пожарная служба Московской области призывает жителей не поджигать сухую траву. Только за 15 апреля спасатели ликвидировали четыре пала старой травы. В частности, в Луховицком округе поле загорелось недалеко от деревни, а в Лотошинском округе огонь охватил более 1,5 тысячи квадратных метров.

Подмосковные пожарные напоминают, что пал травы весной очень опасен. При сильном ветре такой пожар может перемещаться со скоростью до 30 километров в час.

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