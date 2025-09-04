Число погибших при ЧП с фуникулером в Лиссабоне возросло до 17

Фото: AP Photo/Armando Franca

Число погибших в результате схода с рельсов фуникулера в Лиссабоне возросло до 17. Об этом сообщает телерадиокомпания RTP.

По данным СМИ, два человека, получившие тяжелые травмы, скончались в больнице.

В настоящее время работа фуникулера и лифтов приостановлена до завершения технического осмотра. В свою очередь, Португальский институт крови и трансплантации (IPST) объявил о введении плана действий в чрезвычайных ситуациях и увеличении запасов крови в медицинских учреждениях.

ЧП с фуникулером Elevador da Glória произошла 3 сентября. Предварительно, вагонетка подъемника упала с большой высоты из-за обрыва троса. В какой-то момент она потеряла управление и врезалась в здание.

В результате пострадали 23 человека. Из них пятеро находились в тяжелом состоянии. Португальский президент Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Правительство страны объявило 4 сентября днем траура из-за ЧП. Премьер Луиш Монтенегру отменил большую часть повестки.