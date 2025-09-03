Форма поиска по сайту

03 сентября, 23:22

Происшествия
CNN Portugal: 15 человек погибли при падении фуникулера в Лиссабоне

15 человек погибли при падении фуникулера в Лиссабоне – СМИ

Фото: AP Photo/Armando Franca

В результате схода с рельсов фуникулера "Глория" в Лиссабоне погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщил телеканал CNN Portugal со ссылкой на представителей полиции.

Отмечается, что вагонетка фуникулера упала с большой высоты из-за обрыва троса. В какой-то момент она потеряла управление и врезалась в здание.

Также сообщается о том, что еще 20 человек получили травмы различной степени тяжести, 9 из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что поезд с опасными материалами сошел с рельсов в округе Пало-Пинто в американском штате Техас. Всего с рельсов сошли около 35 вагонов поезда, принадлежащего компании Union Pacific Railroad. В результате ЧП произошло возгорание травы.

