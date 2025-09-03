CNN Portugal: 15 человек погибли при падении фуникулера в Лиссабоне

Фото: AP Photo/Armando Franca

В результате схода с рельсов фуникулера "Глория" в Лиссабоне погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщил телеканал CNN Portugal со ссылкой на представителей полиции.

Отмечается, что вагонетка фуникулера упала с большой высоты из-за обрыва троса. В какой-то момент она потеряла управление и врезалась в здание.

Также сообщается о том, что еще 20 человек получили травмы различной степени тяжести, 9 из них находятся в тяжелом состоянии.

