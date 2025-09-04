Форма поиска по сайту

04 сентября, 11:26

В Португалии объявлен траур после схода фуникулера с рельсов в Лиссабоне

Фото: AP Photo/Armando Franca

Правительство Португалии объявило 4 сентября днем траура из-за схода фуникулера с рельсов в Лиссабоне, сообщает телерадиокомпания RTP.

Премьер-министр страны Луиш Монтенегру отменил часть повестки, сохранив только заседание Совета министров и свое участие по видеосвязи во встрече лидеров "коалиции желающих" по Украине.

При этом информация о пострадавших в ЧП россиянах не поступала, заявили ТАСС в российском посольстве в Португалии. Там добавили, что сотрудники "находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами".

О том, что фуникулер Elevador da Glória сошел с рельсов в Лиссабоне, стало известно вечером 3 сентября. В результате погибли 15 человек, еще 23 получили травмы.

Предварительно, вагонетка подъемника упала с большой высоты из-за обрыва троса. В какой-то момент она потеряла управление и врезалась в здание.

Португальский президент Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Не менее 15 человек погибли в Лиссабоне при падении фуникулера

