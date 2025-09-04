04 сентября, 09:08Происшествия
Число пострадавших при ЧП с фуникулером в Лиссабоне выросло до 23
Фото: AP Photo/Armando Franca
Число пострадавших в результате схода с рельсов фуникулера Elevador da Glória в Лиссабоне увеличилось до 23 человек. Об этом сообщает газета Observador.
Уточняется, что 5 человек находятся в тяжелом состоянии.
О ЧП с фуникулером стало известно вечером 3 сентября. Согласно данным СМИ, в результате аварии погибли по меньшей мере 15 человек.
Предварительно установлено, что вагонетка подъемника упала с большой высоты из-за обрыва троса. В какой-то момент она потеряла управление и врезалась в здание.
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он призвал компетентные органы оперативно организовать расследование причин катастрофы.
В свою очередь, российское посольство в Португалии начало выяснение, были ли среди погибших и пострадавших граждане России.
Не менее 15 человек погибли в Лиссабоне при падении фуникулера