Число пострадавших при ЧП с фуникулером в Лиссабоне выросло до 23

Фото: AP Photo/Armando Franca

Число пострадавших в результате схода с рельсов фуникулера Elevador da Glória в Лиссабоне увеличилось до 23 человек. Об этом сообщает газета Observador.

Уточняется, что 5 человек находятся в тяжелом состоянии.

О ЧП с фуникулером стало известно вечером 3 сентября. Согласно данным СМИ, в результате аварии погибли по меньшей мере 15 человек.

Предварительно установлено, что вагонетка подъемника упала с большой высоты из-за обрыва троса. В какой-то момент она потеряла управление и врезалась в здание.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он призвал компетентные органы оперативно организовать расследование причин катастрофы.

В свою очередь, российское посольство в Португалии начало выяснение, были ли среди погибших и пострадавших граждане России.

