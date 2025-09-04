Посольство РФ в Португалии выясняет, были ли россияне среди погибших в ЧП с фуникулером

Фото: AP Photo/Armando Franca

Посольство РФ в Португалии выясняет, были ли россияне среди погибших и пострадавших при сходе с рельсов фуникулера в центре Лиссабона. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.

Представители дипмиссии подчеркнули, что в настоящее время ведется активная работа по поиску информации о гражданах России, пострадавших в ЧП.

О трагедии с фуникулером стало известно вечером в среду, 3 сентября. По информации СМИ, в резульате аварии погибли по меньшей мере 15 человек, ещё 20 получили травмы.

По предвраительным данным, вагонетка фуникулера упала с большой высоты из-за обрыва троса. В какой-то момент она потеряла управление и врезалась в здание.