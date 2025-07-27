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Новости

27 июля, 23:15

Происшествия

Новости мира: пассажирский поезд сошел с рельсов на юго-западе Германии

Новости мира: пассажирский поезд сошел с рельсов на юго-западе Германии

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Новости мира: пламя лесных пожаров подобралось к турецкому городу Бурса

Пассажирский поезд сошел с рельсов на юго-западе Германии. По информации местных СМИ, есть пострадавшие. Часть состава лежит на боку, крыша одного вагона сильно повреждена.

В Турции продолжают бушевать масштабные природные пожары на фоне аномальной жары. Огонь подобрался к городу Бурса на западе страны. В одноименной провинции эвакуированы около 3,5 тысячи человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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