Новости мира: пассажирский поезд сошел с рельсов на юго-западе Германии

Пассажирский поезд сошел с рельсов на юго-западе Германии. По информации местных СМИ, есть пострадавшие. Часть состава лежит на боку, крыша одного вагона сильно повреждена.

В Турции продолжают бушевать масштабные природные пожары на фоне аномальной жары. Огонь подобрался к городу Бурса на западе страны. В одноименной провинции эвакуированы около 3,5 тысячи человек.

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