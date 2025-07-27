Пассажирские поезда задерживаются в Волгоградской области из-за атаки БПЛА

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В результате атаки украинских БПЛА на Волгоградскую область ночью в воскресенье, 27 июля, было повреждено электропитание в контактной сети железной дороги на станции Жутово в Октябрьском районе. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Перебои с электропитанием контактной сети железной дороги привели с задержкам пассажирский поездов. В транспортной прокуратуре подчеркнули, что держат ситуацию на контроле. Соблюдение прав пассажиров контролируется сотрудниками ведомства.

Ранее обломки дронов повредили контактную сеть на ж/д станциях в Ростовской области и на Кубани. ЧП привело к сбою графика движения пассажирских поездов – 10 составов задержались в пути следования до 5 часов.

Также 21 июля свыше 50 составов задержались из-за пожара на ж/д станции в Ростовской области. Для ликвидации пожара на станции был задействован пожарный поезд.