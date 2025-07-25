25 июля, 05:21Происшествия
Два человека пострадали в результате падения обломков БПЛА на поезд в Краснодарском крае
Фото: телеграм-канал Kub Mash
Обломки украинского дрона упали на вагон пассажирского поезда, проходящего через город Тимашевск Краснодарского края. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.
В результате произошедшего вагон получил повреждения, пострадали два человека. Один из них отказался от госпитализации, другой был доставлен в местную больницу.
Также в результате падения БПЛА вокзал города Тимашевска на некоторое время остался без электроснабжения. Прибывшие специалисты оперативно восстановили его.
Ранее в двух районах Краснодарского края из-за падения осколков БПЛА были повреждены окна жилых домов. При этом пожаров на месте происшествия не зафиксировано.