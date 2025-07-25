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25 июля, 05:21

Происшествия

Два человека пострадали в результате падения обломков БПЛА на поезд в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал Kub Mash

Обломки украинского дрона упали на вагон пассажирского поезда, проходящего через город Тимашевск Краснодарского края. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

В результате произошедшего вагон получил повреждения, пострадали два человека. Один из них отказался от госпитализации, другой был доставлен в местную больницу.

Также в результате падения БПЛА вокзал города Тимашевска на некоторое время остался без электроснабжения. Прибывшие специалисты оперативно восстановили его.

Ранее в двух районах Краснодарского края из-за падения осколков БПЛА были повреждены окна жилых домов. При этом пожаров на месте происшествия не зафиксировано.

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