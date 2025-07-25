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25 июля, 03:52

Происшествия

Осколки дронов повредили окна в двух районах Краснодарского края

Фото: 123RF/Gudella

Окна жилых домов были повреждены при падении осколков дронов в двух районах Краснодарского края, сообщила пресс-служба регионального оперативного штаба.

Отмечается, что в Темрюкском районе обломки выбили окна в двух домах, а в Славянске-на-Кубани были повреждены два окна частного жилья. Пожаров на месте происшествия не зафиксировано.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. На месте падения обломков работают правоохранительные органы и экстренные службы.

Ранее три человека получили ранения в результате атаки украинских дронов на Ростовскую область. Атаке подверглись населенные пункты Новочеркасск, Шахты и Мясниковский.

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