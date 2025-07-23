23 июля, 07:28Происшествия
Три человека получили ранения в результате атаки украинских БПЛА в Ростовской области
Фото: телеграм-канал SHOT
Три человека получили ранения в результате атаки украинских дронов на Ростовскую область, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Атаке подверглись населенные пункты Новочеркасск, Шахты и Мясниковский, а также Родионово-Несветайский и Аксайский районы.
В Новочеркасске в результате атаки были ранены три человека. Две женщины получили ранения легкой и средней тяжести. Обе пострадавшие были доставлены в местное БСМП.
Еще один местный житель получил осколочное ранение живота. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Также в разных частях города из-за падения обломков БПЛА произошли возгорания и были повреждены 4 автомобиля. Однако сотрудники МЧИ оперативно ликвидировали пожары.
Ранее три человека получили ранения в результате удара украинских войск по Белгородской области. Среди пострадавших оказалось двое детей. Кроме того, прямое попадание снаряда полностью разрушило частный дом в селе Илек-Пеньковка.