Три мирных жителя пострадали в результате удара ВСУ по Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Три человека ранены в результате удара украинских войск по Белгородской области. В их числе есть двое несовершеннолетних, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.

По его данным, прямое попадание снаряда полностью разрушило частный дом в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района. Бойцы самообороны помогли спасти женщину, которая попала под завалы. Находящиеся рядом подростки 16 и 17 лет получили ранения. Их госпитализировали.

Как уточнил Гладков, врачи выявили у женщины закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы, у одного из подростков они диагностировали тупую травму живота, а у другого – рваную рану и перелом кисти.

Ранее в Белгородской области женщина погибла после сброса взрывчатки с беспилотника на частный дом в селе Смородино. После взрыва здание охватил огонь, на место выехали добровольные пожарные команды.

Кроме того, три человека получили ранения в результате атаки украинских дронов на поселок Борисовка в Белгородской области. По информации Гладкова, ранен оказался в том числе полуторагодовалый ребенок. У всех пострадавших диагностированы баротравмы. Врачи оказали им необходимую помощь.

