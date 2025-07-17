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17 июля, 05:30

Происшествия

Женщина погибла при атаке БПЛА на частный дом в Белгородской области

Фото: 123RF/svetlanaevgrafova

Женщина погибла в результате сброса взрывчатки с беспилотника на частный дом в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области. Об инциденте сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

После взрыва дом охватил огонь, на место уже выехали добровольные пожарные команды. Гладков выразил соболезнования семье и близким погибшей.

Вечером 16 июля Белгородская область также подверглась массированной атаке украинских беспилотников. В результате ударов один мирный житель погиб, еще семеро получили различные ранения.

В ночь на 17 июля силы ПВО также уничтожили не менее пяти беспилотников в небе над Воронежем и пригородом. При попадании фрагментов БПЛА в многоэтажный дом в левобережной части Воронежа пострадали трое подростков.

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