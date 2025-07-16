Один человек погиб при атаке БПЛА по Белгороду

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вражеские беспилотники атаковали Белгород вечером 16 июля. При воздушной атаке погиб один мирный житель, рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, мужчина скончался на месте от полученных ранений. Глава области принес искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Кроме того, предварительно, пять человек получили различные осколочные ранения. Их уже доставляют в больницу, вся необходимая помощь оказывается.

Ударами БПЛА были повреждены шесть домов. На местах работают оперативные службы.

15 июля массированные атаки украинских дронов были зафиксированы в Белгородской и Воронежской областях. В последнем регионе число пострадавших достигло 27 человек, из них 14 были госпитализированы.

По факту атак БПЛА было возбуждено уголовное дело. В результате прилетов беспилотников были повреждены не менее 20 домов и здание детского сада.