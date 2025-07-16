Пострадавший в результате атаки БПЛА на Воронеж скончался в больнице

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Мужчина, пострадавший при атаке украинских БПЛА на Воронеж, скончался в больнице, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Глава региона напомнил, что житель был в коме после ранения головы.

"От имени всех воронежцев выражаю искренние соболезнования родственникам погибшего. Они могут рассчитывать на всю необходимую помощь", – отметил Гусев.

По его информации, в настоящее время в одной из больниц двое пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, пришли в сознание. Врачи отмечают положительную динамику. Губернатор пожелал всем раненым скорейшего выздоровления.

Украинские дроны атаковали Воронеж в ночь на 15 июля. Минимум 15 беспилотников со взрывными устройствами ударили по объектам гражданской инфраструктуры и жилого сектора региона.

Травмы получили 27 человек, повреждены не менее 20 домов и здание детского сада. В городе введен режим ЧС, возбуждено уголовное дело о теракте.