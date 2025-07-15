Число пострадавших после атаки ВСУ на Воронеж выросло до 24

Фото: телеграм-канал "Гусев"

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж пострадали 24 человека, из них 22 получили ранения в самом городе, сообщил в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По словам главы региона, ранены четыре ребенка. Один находится в удовлетворительном состоянии, двое – средней степени тяжести, еще один – в тяжелом состоянии.

"56-летний мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти – средней степени тяжести. Пять в удовлетворительном состоянии. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног", – уточнил Гусев.

Он добавил, что 17 человек, в том числе дети, проходят лечение в ведущих медучреждениях Воронежа, остальным помощь оказывается амбулаторно. Для устранения последствий атаки создан оперативный штаб в областном правительстве. Совместно с администрацией города принято решение о введении режима ЧС на территории Воронежа, заявил губернатор.

Повреждения фасадов и остекления, указал Гусев, получили 12 многоквартирных домов, 3 частных домовладения и несколько автомобилей. Кроме того, повреждены крупный бизнес-центр и несколько торговых и нежилых объектов. В каждом районе города формируются ремонтно-восстановительные бригады.

"Всем воронежцам, которые пока не могут вернуться в свои квартиры, будет предложено разместиться в ПВР (пункте временного размещения. – Прим. ред.). Им гарантирована вся необходимая помощь. Держу ситуацию на личном контроле", – добавил губернатор.

В ночь на 15 июля средства ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников, в том числе 12 в Воронежской области. Обломки сбитых дронов упали в центре Воронежа и пригороде, в одном из районов области.

Лечение всех раненых передано под контроль руководителей городской медицины, указывал Гусев. Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.