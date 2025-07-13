Пять человек пострадали в белгородском Шебекине после детонации FPV-дрона

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Пять человек пострадали из-за детонации украинского FPV-дрона в Шебекине Белгородской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По его данным, женщина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья и четверо бойцов самообороны с баротравмами самостоятельно обратились в медучреждение.

В воскресенье, 13 июля, губернатор находится в Шебекине в рамках рабочей поездки. Обстановку в городе он назвал сложной, среди населения "очень много переживаний".

"Проехал по улицам, которые в последние дни очень часто подвергаются обстрелам ВСУ. Зашел в храм, там как раз заканчивалась служба. Поговорили с прихожанами. <…> Рассказал о мерах, которые предпринимаем", – уточнил Гладков.

Ранее украинские военные атаковали с помощью БПЛА многоквартирный дом в Белгороде. В результате атаки пострадала местная жительница. С осколочным ранением спины ее доставили в больницу.

Кроме того, от детонации в здании повреждения получили окна и фасад. На месте ЧП работали оперативные службы, рассказывал глава Белгородской области.