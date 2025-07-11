Путин поручил определить задачи для помощи пострадавшим от ВСУ жителям приграничья

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил определить список первоочередных задач для поддержки жителей приграничных регионов, которые пострадали из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Перечень поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства размещен на сайте Кремля.

Определением задач и их финансированием, в том числе за счет средств федерального бюджета, займется российское правительство совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей.

Доклад необходимо предоставить до 15 июля, затем делать это предстоит ежеквартально. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Брянской области Александр Богомаз и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Ранее Хинштейн заявил, что на помощь жителям курского приграничья из федерального бюджета каждый месяц выделяется порядка 10 миллиардов рублей. Деньги направляются на жилищные сертификаты, компенсации аренды жилья, выплаты, которые получают 114 тысяч человек, а также компенсации сотрудникам и работодателям за простой.