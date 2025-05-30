Путин поручил поддержать пострадавших жителей Белгородской и Курской областей

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Жители Белгородской и Курской областей, потерявшие имущество, получат поддержку до 1 августа. Соответствующее поручение дал Владимир Путин, оно опубликовано на сайте Кремля.

"Обеспечить предоставление гражданам <…> мер поддержки по каждому установленному факту нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества первой необходимости", – говорится в документе.

Вооруженные силы РФ оказывают содействие властям Курской области в восстановлении региона. Инженерные подразделения ведут работу по полному разминированию территории субъекта и ликвидации взрывоопасных предметов, пояснили в Минобороны РФ.

20 мая Путин посетил Курскую область впервые с момента полного освобождения региона от Вооруженных сил Украины.

Президент в ходе рабочей поездки провел встречу с врио губернатора региона Александром Хинштейном, а также встретился с волонтерами, которые приехали из разных регионов страны для помощи местным жителям.

Как позже заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления МО РФ генерал-майор Апти Алаудинов, российские войска полностью контролируют территории Белгородской и Курской областей.