30 мая, 21:28Политика
Путин поручил поддержать пострадавших жителей Белгородской и Курской областей
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков
Жители Белгородской и Курской областей, потерявшие имущество, получат поддержку до 1 августа. Соответствующее поручение дал Владимир Путин, оно опубликовано на сайте Кремля.
"Обеспечить предоставление гражданам <…> мер поддержки по каждому установленному факту нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества первой необходимости", – говорится в документе.
Вооруженные силы РФ оказывают содействие властям Курской области в восстановлении региона. Инженерные подразделения ведут работу по полному разминированию территории субъекта и ликвидации взрывоопасных предметов, пояснили в Минобороны РФ.
20 мая Путин посетил Курскую область впервые с момента полного освобождения региона от Вооруженных сил Украины.
Президент в ходе рабочей поездки провел встречу с врио губернатора региона Александром Хинштейном, а также встретился с волонтерами, которые приехали из разных регионов страны для помощи местным жителям.
Как позже заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления МО РФ генерал-майор Апти Алаудинов, российские войска полностью контролируют территории Белгородской и Курской областей.
Путин заявил, что обстановка в освобожденной Курской области остается сложной