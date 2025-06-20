Хинштейн: на помощь жителям приграничья Курской области выделяется около 10 млрд руб

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На помощь жителям приграничья Курской области выделяется ежемесячно около 10 миллиардов рублей из федерального бюджета. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

По словам главы субъекта, средства выделяются на жилищные сертификаты, компенсацию аренды жилья, а также на выплаты по 65 тысяч рублей, которые получают 114 тысяч человек, и компенсации сотрудникам и работодателям за простой.

В минувшем мае Владимир Путин поручил сохранить выплату в размере 65 тысяч рублей для жителей приграничных территорий региона до тех пор, пока они не смогут вернуться в свои дома. Также он поддержал идею выделить средства на ремонт домов в регионе, которые пришли в негодность во время эвакуации.

Кроме того, около 113 тысяч жителей Курской области, которые лишились своего имущества, получили единовременную компенсацию в размере 150 тысяч рублей и ежемесячную дополнительную выплату. Также для жителей региона могут ввести дополнительную ежемесячную выплату в размере 22,44 тысячи рублей. Эта мера затронет свыше 112 тысяч граждан.