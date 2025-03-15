Хинштейн заявил, что выплату по потере имущества получили около 113 тыс курян

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Около 113 тысяч жителей курского приграничья, которые лишились своего имущества, получили единовременную компенсацию в размере 150 тысяч рублей, а также ежемесячную дополнительную выплату, рассказал в интервью ТАСС врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Когда я докладывал Владимиру Путину, когда проходило совещание в правительстве, эта цифра составляла 112 620", – обратил внимание собеседник агентства.

Хинштейн также уточнил, что число граждан, которые каждый месяц получают 65 тысяч рублей, возросло в связи с тем, что потерявшие имущество жители Курской области продолжают оформлять документы на выплаты в 150 тысяч рублей.

К ним также прибавляются люди, которых удается освободить из оккупированных сел, подчеркнул врио губернатора. Он отметил, что они ранее не имели возможности получить соответствующие меры поддержки, хоть и могут претендовать на них.

С требованием о введении данных выплат выступил ранее Владимир Путин. В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил ввести для жителей приграничных районов Курской области дополнительную ежемесячную выплату в размере 22,44 тысячи рублей. Глава ведомства отметил, что эта мера затронет свыше 112 тысяч граждан.

Кроме того, Хинштейн ранее потребовал подготовить документы о формировании рабочей группы, которая будет заниматься решением вопросов жителей курского приграничья. Предполагалось, что в ее состав войдут представители органов власти и управления, а также правительства региона и областной думы.