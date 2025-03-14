Более 200 человек вывезены из Суджанского района Курской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Эвакуация из Суджанского района Курской области коснулась 209 человек. Их вывозили оттуда с 12 марта, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"Среди них – 9 детей. 68 человек вывезены из Суджи, 74 – из Казачьей Локни, еще часть людей эвакуирована из Махновки, Мартыновки, Нижнемахова, Гончаровки, Гуева и других сел и деревень", – заявил он в своем телеграм-канале.

По словам Хинштейна, на данный момент 128 человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в регионе. Остальные остались жить у родственников. Размещенные в ПВР обеспечены всем необходимым, в частности гуманитарными наборами, продуктами питания, местами для сна, отметил врио главы региона. Он добавил, что людям оказывается медицинская, психологическая и юридическая поддержка.

"Работа по спасению наших жителей продолжается", – подытожил Хинштейн.

Вооруженные силы России освободили Суджу 13 марта. Помимо города, удалось освободить населенные пункты Меловой и Подол, за что Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих. Он выразил уверенность в том, что все планы, которые "намечены на участки вклинения в Курскую область", будут выполнены.

Кроме того, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал лидеру России, что силами ВС РФ были освобождены свыше 1 100 квадратных километров территории в субъекте, что составляет более 86% от площади ранее занятой ВСУ.