Женщина ранена в результате атаки ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Женщина ранена в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоквартирный дом в Белгороде. Об этом глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

Пострадавшую с осколочным ранением спины госпитализировали в белгородскую больницу № 2. Медики оказывают ей всю необходимую помощь, добавил губернатор.

"От детонации в доме повреждены окна и фасад (атакованного дома. – Прим. ред.). Оперативные службы работают на месте", – говорится в сообщении.

Ранее Гладков сообщал о прилете украинского снаряда в частный дом в городе Шебекино. В момент атаки в строении находился мирный житель. Его удалось достать из-под завалов и отвезти в медицинское учреждение. Врачи боролись за жизнь мужчины, однако ранения оказались несовместимыми с жизнью.