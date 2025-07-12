Один человек погиб в Белгородской области после прилета снаряда ВСУ в дом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Мирный житель города Шебекино Белгородской области погиб после прилета украинского снаряда в частный дом. Об этом глава субъекта Вячеслав Гладков рассказал в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что мужчину достали из-под завалов бойцы самообороны. Впоследствии его доставили в медицинское учреждение, врачи которого боролись за жизнь пострадавшего. Однако ранения оказались несовместимыми с жизнью, подчеркнул Гладков.

"Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего", – добавил глава региона.

Ранее украинские беспилотники атаковали два социальных объекта в Белгороде. Один из них нанес удар по спорткомплексу "Белгород Арена", где проходили занятия, в результате чего в комплексе загорелась кровля.

Второй БПЛА повредил фасады и остекления еще одного социального объекта. По предварительным данным, пострадавших нет. Как отметил Гладков, данные атаки показали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно наносят удары по мирным гражданским объектам.