12 июля, 16:27Происшествия
Один человек погиб в Белгородской области после прилета снаряда ВСУ в дом
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Мирный житель города Шебекино Белгородской области погиб после прилета украинского снаряда в частный дом. Об этом глава субъекта Вячеслав Гладков рассказал в своем телеграм-канале.
Губернатор уточнил, что мужчину достали из-под завалов бойцы самообороны. Впоследствии его доставили в медицинское учреждение, врачи которого боролись за жизнь пострадавшего. Однако ранения оказались несовместимыми с жизнью, подчеркнул Гладков.
"Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего", – добавил глава региона.
Ранее украинские беспилотники атаковали два социальных объекта в Белгороде. Один из них нанес удар по спорткомплексу "Белгород Арена", где проходили занятия, в результате чего в комплексе загорелась кровля.
Второй БПЛА повредил фасады и остекления еще одного социального объекта. По предварительным данным, пострадавших нет. Как отметил Гладков, данные атаки показали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно наносят удары по мирным гражданским объектам.
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