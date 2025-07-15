15 июля, 07:33Происшествия
Средства ПВО сбили за ночь 55 беспилотников в регионах России
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные средства ПВО прошедшей ночью обнаружили и уничтожили 55 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Больше всего дронов уничтожено в Белгородской и Воронежской областях – 32 и 12 БПЛА соответственно. Еще три дрона сбили в Липецкой области, а также по одному – в Ростовской и Курской областях. Кроме того, шесть аппаратов перехватили над акваторией Черного моря.
В Ростовской области беспилотник был ликвидирован над территорией Верхнедонского района. В результате произошедшего, предварительно, никто не пострадал, разрушений на земле нет.
В Воронежской области при воздушной атаке ВСУ также обошлось без каких-либо жертв среди местного населения и разрушений инфраструктуры.