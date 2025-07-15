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15 июля, 07:33

Происшествия

Средства ПВО сбили за ночь 55 беспилотников в регионах России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО прошедшей ночью обнаружили и уничтожили 55 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов уничтожено в Белгородской и Воронежской областях – 32 и 12 БПЛА соответственно. Еще три дрона сбили в Липецкой области, а также по одному – в Ростовской и Курской областях. Кроме того, шесть аппаратов перехватили над акваторией Черного моря.

В Ростовской области беспилотник был ликвидирован над территорией Верхнедонского района. В результате произошедшего, предварительно, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

В Воронежской области при воздушной атаке ВСУ также обошлось без каких-либо жертв среди местного населения и разрушений инфраструктуры.

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