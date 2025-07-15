15 июля, 06:33Происшествия
Силы ПВО сбили беспилотник в Верхнедонском районе Ростовской области
Фото: министерство обороны РФ
Российские подразделения ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник в Верхнедонском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, в результате воздушной атаки никто из местных жителей не пострадал. Разрушений на земле не выявили.
Минувшей ночью воздушной атаке ВСУ также подверглась Воронежская область. В данном регионе также обошлось без каких-либо разрушений и пострадавших.
Вечером 14 июля украинский дрон атаковал гражданский автомобиль между селами Озерки и Гирьи Беловского района Курской области. В результате произошедшего пострадали два человека. Их уже госпитализировали.
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