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15 июля, 06:33

Происшествия

Силы ПВО сбили беспилотник в Верхнедонском районе Ростовской области

Фото: министерство обороны РФ

Российские подразделения ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник в Верхнедонском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, в результате воздушной атаки никто из местных жителей не пострадал. Разрушений на земле не выявили.

Минувшей ночью воздушной атаке ВСУ также подверглась Воронежская область. В данном регионе также обошлось без каких-либо разрушений и пострадавших.

Вечером 14 июля украинский дрон атаковал гражданский автомобиль между селами Озерки и Гирьи Беловского района Курской области. В результате произошедшего пострадали два человека. Их уже госпитализировали.

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