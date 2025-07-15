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15 июля, 05:22

Происшествия

ПВО сбила несколько беспилотников в Воронежской области

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили несколько вражеских беспилотников в пригороде Воронежа и одном из районов Воронежской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

Предварительно, при воздушной атаке никто не пострадал, разрушений не выявлено. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на территории области.

Вечером 14 июля украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль между селами Озерки и Гирьи Беловского района Курской области. В результате произошедшего пострадали два человека.

Ранее пятиэтажный дом обрушился в городе Алешки Херсонской области в результате авиаудара ВСУ. Под завалами здания находились люди. Сотрудники оперативных служб быстро выехали на место происшествия.

Десятки людей оказались под завалами дома в Алешках после удара ВСУ

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