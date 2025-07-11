Пятиэтажный дом обрушился в Херсонской области в результате авиаудара ВСУ

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Пятиэтажный дом обрушился в городе Алешки Херсонской области в результате авиаудара Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.

По словам главы субъекта, под завалами здания находятся люди. Сотрудники оперативных служб направляются на место происшествия. Другие детали происшествия уточняются.

При этом украинская армия предпринимает попытки продолжить атаки с помощью дронов, пытаясь таким образом не подпустить оперативные службы до места ЧП, добавил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

Ранее один человек погиб и еще один пострадал в результате атаки вражеских беспилотников в Тульской области. Как отметил глава региона Дмитрий Миляев, пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь.

До этого в результате атаки ВСУ дронами-камикадзе на село Подывотье Брянской области пострадала местная жительница. Она была доставлена в больницу, где ей оказали медицинская помощь.