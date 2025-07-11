Один человек погиб из-за атаки БПЛА в Тульской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Один человек погиб и еще один пострадал в результате атаки вражеских беспилотников в Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

"Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он выразил слова соболезнования семье погибшего, а также напомнил, что опасность атаки БПЛА еще сохраняется.

Всего за прошедшую ночь пятницы, 11 июля, над российскими регионами уничтожили 155 украинских дронов. Из них 13 были ликвидированы над Тульской областью.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Карла Либкнехта в Курской области. В результате удара загорелся склад с досками на площади около 50 квадратных метров. Никто из местных жителей не пострадал.

