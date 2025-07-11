Силы ПВО сбили 155 украинских дронов над российскими регионами за прошедшую ночь

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь, 11 июля, сбили 155 украинских беспилотников над регионами, сообщает Минобороны.

Свыше трети из них, а именно 53 воздушные цели, удалось ликвидировать в небе над Курской областью. Еще 19 дронов сбиты над Брянской областью, 15 – над Смоленской, 14 – над Белгородской, 13 – над Тульской областями, а также по 11 – в Орловской области и Московском регионе.

Еще 7 БПЛА нейтрализованы над Крымом, по 4 – над Липецкой областью и акваторией Черного моря, по 2 – над Ростовской и Калужской областями.

Ранее глава Липецкой области Игорь Артамонов заявлял, что в результате падения вражеского беспилотника погиб один человек и еще один получил ранения. Инцидент произошел ночью 11 июля.

Из-за падения дрона на территорию сельхозпредприятия начался пожар. Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

