Дежурные силы ПВО ликвидировали три украинских дрона над Смоленской областью

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и сбили три беспилотника в небе над Смоленской областью, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Объекты инфраструктуры не повреждены.

Анохин подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты оперативных служб. Губернатор просит граждан соблюдать бдительность и не приближаться к дронам.

Ранее один человек погиб и еще один получил травмы в результате падения украинского беспилотника на территорию сельхозпредприятия в Липецкой области. На месте происшествия возник пожар.

Также склад с досками загорелся в Курской области из-за атаки дрона. По информации врио губернатора региона Александра Хинштейна, никто из людей не пострадал.