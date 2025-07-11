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11 июля, 06:51

Происшествия

Дежурные силы ПВО ликвидировали три украинских дрона над Смоленской областью

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и сбили три беспилотника в небе над Смоленской областью, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Объекты инфраструктуры не повреждены.

Анохин подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты оперативных служб. Губернатор просит граждан соблюдать бдительность и не приближаться к дронам.

Ранее один человек погиб и еще один получил травмы в результате падения украинского беспилотника на территорию сельхозпредприятия в Липецкой области. На месте происшествия возник пожар.

Также склад с досками загорелся в Курской области из-за атаки дрона. По информации врио губернатора региона Александра Хинштейна, никто из людей не пострадал.

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происшествиярегионы

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