Над регионами России и Черным морем сбиты 14 украинских БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь, 10 июля, уничтожили и перехватили 14 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

В результате 8 дронов самолетного типа удалось ликвидировать на Черным морем, еще по 2 – в небе над Белгородской областью и Крымом, а также по 1 – над Пензенской и Курской областями.

В ночь на 9 июля силы ПВО ликвидировали 86 вражеских воздушных целей. Большая часть БПЛА была сбита над Курской областью – 23 дрона. Еще 16 беспилотников уничтожены над Брянской областью, а 15 – над Тульской.

Тогда также удалось ликвидировать воздушные цели в небе над столичным регионом, Белгородской, Орловской, Смоленской, Воронежской и Рязанской областями.

