10 июля, 07:35Происшествия
Над регионами России и Черным морем сбиты 14 украинских БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь, 10 июля, уничтожили и перехватили 14 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
В результате 8 дронов самолетного типа удалось ликвидировать на Черным морем, еще по 2 – в небе над Белгородской областью и Крымом, а также по 1 – над Пензенской и Курской областями.
В ночь на 9 июля силы ПВО ликвидировали 86 вражеских воздушных целей. Большая часть БПЛА была сбита над Курской областью – 23 дрона. Еще 16 беспилотников уничтожены над Брянской областью, а 15 – над Тульской.
Тогда также удалось ликвидировать воздушные цели в небе над столичным регионом, Белгородской, Орловской, Смоленской, Воронежской и Рязанской областями.