Склад загорелся после атаки дрона ВСУ на поселок в Курской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дрона поселок Карла Либкнехта в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

В результате атаки произошло возгорание склада с досками на площади около 50 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидируют открытое возгорание.

Хинштейн подчеркнул, что никто из местных жителей не пострадал.

Ранее Минобороны России сообщило, что вечером 10 июля над регионами было сбито 26 украинских БПЛА. Атака продолжалась с 17:00 до 20:00 по московскому времени.

Также Сергей Собянин проинформировал о ликвидации четырех дронов ВСУ, летевших в сторону столицы. На месте падения обломков работали сотрудники экстренных служб.