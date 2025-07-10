Силы ПВО ликвидировали 26 БПЛА над регионами РФ за три часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и сбили 26 украинских дронов над регионами России, об этом сообщает Минобороны.

Атака длилась с 17:00 до 20:00 по московскому времени. По информации оборонного ведомства, 9 БПЛА было ликвидировано в небе над Брянской областью, 3 дрона – над Калужской областью, 11 – над Курской областью и по 1 – над Белгородской и Орловской областями и Московским регионом.

Ранее Сергей Собянин заявлял о ликвидации 4 украинских дронов, летевших в сторону Москвы. Глава города подчеркнул, что на месте падения обломков вели работу специалисты экстренных служб.

Также в Минобороны сообщали о 14 сбитых украинских БПЛА на регионами России ночью 10 июля. Из них 8 было ликвидировано на акваторией Черного моря.