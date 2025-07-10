Хинштейн рассказал, что мать погибшего в Курске ребенка находится в тяжелом состоянии

Фото: ТАСС/Татьяна Симоненкова

Мать пятилетнего мальчика, который погиб при атаке беспилотника ВСУ на Курск, находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале, передает RT.

"Полина (мать погибшего ребенка. – Прим. ред.) сейчас в НИИ имени Склифосовского. Состояние тяжелое, передвигаться ей трудно", – отметил Хинштейн.

Он провел телефонный разговор с пострадавшей и выразил соболезнования. Врио главы региона сказал, что местные власти возьмут на себя организацию похорон ребенка.

"Это самое малое, что мы можем сделать для семей", – добавил он.

ВСУ атаковали пляж в Курске вечером 8 июля. В результате удара погибли трое человек, в том числе сотрудник Росгвардии. Еще семеро человек получили ранения, включая пятилетнего ребенка.

Позже стало известно, что пострадавший мальчик умер во время транспортировки в Москву. Травмы ребенка оказались слишком тяжелыми. У мальчика было более 30% ожогов тела.

По факту ЧП СК завел уголовное дело о теракте. При осмотре пляжа и больницы были найдены фрагменты БПЛА и поражающие элементы, которыми были начинены беспилотники для причинения максимального урона мирным жителям.

В свою очередь, представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала международное сообщество решительно осудить теракты киевского режима. Дипломат заявила, что здравомыслящая часть мира должна увидеть подлинную картину преступлений киевского режима.