Два человека пострадали при атаке БПЛА в Курской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль между селами Озерки и Гирьи Беловского района Курской области. В результате произошедшего пострадали два человека, сообщил врио губернатора регионе Александр Хинштейн.

В частности, 60-летняя женщина получила осколочные ранения левой кисти, лица, шеи и грудной клетки, а 57-летний мужчина – травму головы, перелом и осколочные ранения грудной клетки. Он в крайне тяжелом состоянии.

Обоих пострадавших доставили в районную больницу. После оказания первой помощи их перевезут в областную больницу. Хинштейн призвал жителей региона временно воздержаться от поездок в приграничье из-за атак ВСУ.

Ранее мирный житель города Шебекино погиб после прилета украинского снаряда в частный дом. Мужчину доставили в медицинское учреждение, врачи которого боролись за жизнь пострадавшего. Однако ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Еще одна атака беспилотников ВСУ была зафиксирована в Белгороде. Под удар БПЛА попали два социальных объекта, в частности, спорткомплекс "Белгород Арена", где в тот момент проходили занятия. В результате в комплексе загорелась кровля.