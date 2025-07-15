Несколько человек пострадали из-за падения обломков БПЛА в Воронеже

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Несколько человек получили легкие ранения из-за падения обломков сбитого в центре Воронежа БПЛА, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

Он заверил, что пострадавшим уже оказана медпомощь.

"Также с ранением плеча госпитализирована женщина в одном из районов области. Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа (остекление, фасады и балкон), частные дома в пригороде и в одном из районов области. Кроме того, посечен ряд торговых объектов и автомобилей", – рассказал Гусев.

Кроме того, в Липецкой области после падения беспилотника на территории промзоны в Ельце пострадал один человек, заявил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, угрозы жизни местного жителя нет, на месте ЧП находятся экстренные и профильные службы.

Артамонов уточнил, что в Добринском районе еще один дрон упал рядом с частным домов, жертв и пострадавших нет.

За минувшую ночь российские средства ПВО ликвидировали 55 украинских БПЛА. В Белгородской и Воронежской областях сбиты 32 и 12 дронов соответственно. Еще 3 беспилотника уничтожили в Липецкой области, 6 – над Черным морем, по 1 – в Ростовской и Курской областях.