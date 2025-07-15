В Воронеже 16 человек пострадали после ночной атаки дронов ВСУ

Фото: телеграм-канал Baza

В Воронеже 16 человек пострадали после ночной атаки украинских беспилотников, заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, в Центральном и Коминтерновском районах города пострадали 15 человек, среди которых подросток с ранением бедра. При этом у некоторых пострадавших есть как осколочные ранения, так и резаные раны.

"Есть и ранения другого характера, и тяжелые состояния: один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие", – подчеркнул Гусев.

Он обратил внимание, что после атаки украинских дронов были госпитализированы 13 человек. Один человек отказался уезжать в больницу и позднее обратился в поликлинику с легкой травмой.

Также еще одну женщину, которая находилась в сельском районе, отвезли в воронежскую больницу с осколочным ранением плеча. Лечение всех раненых передано под контроль руководителей городской медицины, указал глава региона и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Вместе с тем он отметил, что муниципалитеты оценивают ущерб на местах разрушений. Местные власти окажут помощь жителям, имущество которых пострадало при атаке.

Как ранее уточнял Гусев, дроны повредили остекление, фасады и балкон нескольких квартир в многоэтажных зданиях Воронежа, а также частные дома в пригороде и одном из районов области. Также атакой были посечены некоторые торговые объекты и автомобили.

За прошедшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили 55 украинских БПЛА. В Воронежской области сбиты 12 дронов, в Белгородской – 32 БПЛА. Еще три беспилотника уничтожили в Липецкой области, шесть – над Черным морем, по одному – в Ростовской и Курской областях.