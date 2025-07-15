Число пострадавших после атаки ВСУ на Воронежскую область увеличилось до 27 человек

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Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Воронежскую область во вторник, 15 июля, увеличилось до 27 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Глава Воронежской области отметил, что 14 пострадавшим потребовалась госпитализация, среди них оказалось 4 несовершеннолетних. Остальным была оказана амбулаторная помощь.

"Двое раненых в Воронеже остаются в тяжелом состоянии. За ходом оказания медицинской помощи следит лично министр здравоохранения региона Игорь Банин", – уточнил Гусев.

Губернатор также рассказал, что пунктом временного размещения (ПВР) воспользовались лишь три семьи. По его словам, они получат комнаты в санатории в центре города. Остальные жильцы отказались от ПВР, они останутся у родственников до конца ремонтно-восстановительных работ.

Украинские беспилотники атаковали Воронеж в ночь на 15 июля.

Минимум 15 БПЛА, которые были снабжены взрывными устройствами, ударили по объектам гражданской инфраструктуры и жилого сектора в Воронежской области. В результате были повреждены не менее 20 домов и здание детского сада. Также были зафиксированы разрушения в Репьевском и Новоусманском районах. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.