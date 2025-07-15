Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинских дронов по Воронежу и Белгороду

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Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинских беспилотников на Воронежскую и Белгородскую области, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Минимум 15 БПЛА, снаряженных взрывными устройствами, атаковали объекты гражданской инфраструктуры и жилого сектора в Воронежской области, указано в материале. В результате были повреждены не менее 20 домов, здание детского сада. Также были зафиксированы разрушения в Репьевском и Новоусманском районах.

"За медицинской помощью обратились не менее 19 гражданских лиц, в том числе четверо несовершеннолетних", – отметила Петренко.

В Белгороде 15 июля беспилотники атаковали объекты гражданской инфраструктуры и жилого сектора, что привело к повреждению здания Октябрьского районного суда. Женщина, которая в момент удара находилась в строении, получила ранения.

В ходе расследования уголовных дел сотрудники СК намерены выявить военнослужащих Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других украинских воинских формирований, а также командиров, которые выполняли и отдавали приказы о совершении террористических актов.

Украинские беспилотники атаковали Воронеж в ночь на 15 июля. По последним данным, в результате ЧП пострадали 24 человека, 22 из них получили ранения.

Среди раненых – четыре ребенка. Один находится в удовлетворительном состоянии, двое – средней степени тяжести, еще один – в тяжелом состоянии.

Кроме того, атака ВСУ на Октябрьский районный суд также произошла 6 июня. После первого удара здание посетил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, вскоре последовала вторая атака. В результате пострадал водитель автомобиля, который проезжал рядом. Мужчину госпитализировали с баротравмой.