Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Восемь населенных пунктов Белгородской области атакованы ВСУ, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В селе Ясные Зори БПЛА взорвался во дворе домовладения. В результате были повреждены окна в доме, а также забор и гараж. В селе Головино дрон ударил по частному дому, где в итоге получили повреждения стена и ограждение.

"В селе Веселая Лопань беспилотник сдетонировал на парковке у коммерческого объекта – повреждены фасад здания и два автомобиля. Еще один коммерческий объект атакован в поселке Разумное – посечены кузовы двух машин", – рассказал Гладков.

Кроме того, беспилотник атаковал автомобиль на участке автодороги Черемошное – Никольское. В результате у машины были выбиты стекла и поврежден кузов. Также в селе Муром от удара БПЛА была пробита кровля одного из корпусов предприятия.

"В селе Архангельское дрон сдетонировал во дворе дома – выбиты окна, повреждены крыша, фасад, а также летняя кухня. Еще один жилой дом атакован в селе Маломихайловка – повреждено остекление. В селе Новая Таволжанка вследствие детонации дрона перебита линия электропередачи", – добавил губернатор.

Гладков также отметил, что данные о последствиях атак украинских беспилотников в данный момент продолжают уточняться.

Ранее три человека получили ранения в результате атаки украинских дронов на поселок Борисовка в Белгородской области. По информации Гладкова, ранен оказался в том числе полуторагодовалый ребенок. У всех пострадавших диагностированы баротравмы. Врачи оказали им необходимую помощь.