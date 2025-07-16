Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили самолет МиГ-29, принадлежащий украинской армии, сообщило Минобороны РФ.

Других подробностей оборонное ведомство не привело.

Ранее российские военные поразили газоэнергетические объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, артиллерией, ракетными войсками и ударными дронами. В зоне поражения также оказались пункты временного размещения украинских солдат и иностранных наемников в 133 районах.

До этого ВС РФ атаковали территориальные центры комплектования Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили предприятия сборки и места хранения беспилотников, склады боеприпасов и горючего.