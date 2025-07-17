Трое подростков пострадали при попадании обломков БПЛА в жилой дом в Воронеже

Фото: телеграм-канал SHOT

Силы ПВО уничтожили как минимум пять беспилотников в небе над Воронежем и пригородом. При попадании фрагментов БПЛА в многоэтажный дом в левобережной части Воронежа пострадали трое подростков. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Юноши 2009 и 2013 годов рождения были доставлены в больницу с травмами головы и ссадинами, девушке 2009 года рождения оказали помощь на месте.

В результате также были повреждены как минимум четыре квартиры. Жильцы одного из подъездов покинули свои квартиры, для них организовали пункт временного размещения.

В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее вражеские дроны удалось уничтожить в Белгородской области. В результате воздушных атак погиб один мирный житель, еще семеро пострадали.

Вечером 16 июля российские средства ПВО ликвидировали 29 беспилотников в Белгородской области, девять – в Брянской и два – в Липецкой области.